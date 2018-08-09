Сенцов не получает письма из-за проблем с цензором
9 августа, 2018, 20:23
Украинский режиссер Олег Сенцов не получает письма из-за проблем с цензором, который их предварительно вычитывает
Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, передает Громадське.
"Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, урывками собирает, а сейчас вообще ничего", — сказала Каплан.
Она добавила, что цензор может быть в отпуске, но это является внутренней проблемой колонии, которую должны решить.
По ее словам, в письме к ней Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом.
"Такое впечатление, что он совсем потерял надежду", — добавила сестра политзаключенного.
- Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовим в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудмена Татьяну Москалькову организовать перевозку Сенцова в Москву, где ему смогут оказать необходимую медицинскую помощь.
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