9 августа, 2018, 20:23

Украинский режиссер Олег Сенцов не получает письма из-за проблем с цензором, который их предварительно вычитывает

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, передает Громадське.

"Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, урывками собирает, а сейчас вообще ничего", — сказала Каплан.

Она добавила, что цензор может быть в отпуске, но это является внутренней проблемой колонии, которую должны решить.

По ее словам, в письме к ней Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом.

"Такое впечатление, что он совсем потерял надежду", — добавила сестра политзаключенного.