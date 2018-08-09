Денисова попросила Россию перевезти Сенцова в Москву
Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.
"От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая ошибка может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии ", - написала Денисова.
Украинский омбудсмен попросила Татьяну Москалькова, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Денисова также попросила доставить его самолетом санитарной авиации, поскольку поездом, или этапом он точно не доедет.
Также отмечается, что обращение мамы уже передали в Спецкомиссию по помилованию, и я попросила уполномоченного РФ ускорить это дело о помиловании или обмене учитывая критическую ситуацию.
Денисова также обсудила возможен обмен Сенцова на Олекция Седикова. Однако, по словам Москальковой, "Россия считает Олега Сенцова гражданином Российской Федерации, поэтому обмен гражданина России на гражданина России невозможен".
"На мое замечание, что есть документальное подтверждение со стороны РФ, что Олег - гражданин Украины, и он по всем документам прибыл отбывать наказание в Лабытнанги, в ИК-8 именно как гражданин Украины, началась так сказать" старая песня "... все крымчане , которые не отказались от гражданства РФ, автоматически приобретают российское гражданство ", - написала Денисова.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцов в колонии, снятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Ссестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
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