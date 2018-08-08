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Денисова призвала Россию обсудить обмен Сенцова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Россию возобновить переговоры относительно обмена Олега Сенцова и немедленно оказать ему надлежащую медицинскую помощь

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

После сообщения об ухудшении состояния здоровья Сенцова Денисова публично обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, главе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова с просьбой "обсудить любые условия обмена, лишь бы спасти Сенцова".

Она также призвала ответственных лиц РФ как можно быстрее предоставить самолет на перевозки Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь.

"Призываю всех неравнодушных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова!" – написала Денисова.

Украинский омбудсмен также выразила готовность немедленно вылететь в Россию.

 

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