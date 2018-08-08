Денисова призвала Россию обсудить обмен Сенцова
Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.
После сообщения об ухудшении состояния здоровья Сенцова Денисова публично обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, главе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова с просьбой "обсудить любые условия обмена, лишь бы спасти Сенцова".
Она также призвала ответственных лиц РФ как можно быстрее предоставить самолет на перевозки Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь.
"Призываю всех неравнодушных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова!" – написала Денисова.
Украинский омбудсмен также выразила готовность немедленно вылететь в Россию.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку.
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