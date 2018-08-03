Подозреваемого в убийстве добровольца Олешка "экс-торнадовца" арестовали на 2 месяца

3 августа, 2018, 12:37

Бердянский районный суд взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога Матюшина Артема, которого подозревают в убийстве добровольца Виталия "Сармата" Олешка

Об этом сообщает "Громадське".

Следователи считают, что именно Матюшин выстрелил из обреза охотничьего ружья в "Сармата". После этого он и еще трое подозреваемых (Ломаков, Владимиренков и Обухов) скрылись с места преступления на двух автомобилях.

Отметим, ранее собратья погибшего Андрея Маджарово, Александр Печников и Антон Пшеничный опознали Матюшина как человека, который стрелял в Олешко.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не имеет отношения к преступлению, а в тот день приехал с друзьями на отдых.