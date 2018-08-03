Подозреваемого в убийстве добровольца Олешка "экс-торнадовца" арестовали на 2 месяца
3 августа, 2018, 12:37
Бердянский районный суд взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога Матюшина Артема, которого подозревают в убийстве добровольца Виталия "Сармата" Олешка
Об этом сообщает "Громадське".
Следователи считают, что именно Матюшин выстрелил из обреза охотничьего ружья в "Сармата". После этого он и еще трое подозреваемых (Ломаков, Владимиренков и Обухов) скрылись с места преступления на двух автомобилях.
Отметим, ранее собратья погибшего Андрея Маджарово, Александр Печников и Антон Пшеничный опознали Матюшина как человека, который стрелял в Олешко.
Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не имеет отношения к преступлению, а в тот день приехал с друзьями на отдых.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых.
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