 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Подозреваемого в убийстве добровольца Олешка "экс-торнадовца" арестовали на 2 месяца

Артем Матюшин
Артем Матюшин
фото: hromadske.ua
Бердянский районный суд взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога Матюшина Артема, которого подозревают в убийстве добровольца Виталия "Сармата" Олешка

Об этом сообщает "Громадське".

Следователи считают, что именно Матюшин выстрелил из обреза охотничьего ружья в "Сармата". После этого он и еще трое подозреваемых (Ломаков, Владимиренков и Обухов) скрылись с места преступления на двух автомобилях.

Отметим, ранее собратья погибшего Андрея Маджарово, Александр Печников и Антон Пшеничный опознали Матюшина как человека, который стрелял в Олешко.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не имеет отношения к преступлению, а в тот день приехал с друзьями на отдых.

  • Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
  • Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
  • По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
  • В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

3 августа, 2018 пятница

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать