Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве добровольца Олешко

1 августа, 2018, 09:00

В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.

Первый заместитель главы полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители нашли на одной из улиц Бердянска автомобиль ЗАЗ, из которого изъяли обрез охотничьего ружья.

А благодаря введению в действие плана "Сирена", на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых.

"Мы установили, что четверо человек, которые находились в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый. В настоящее время все пятеро задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - подчеркнул Аброськин.

Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления. Проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам умышленного убийства.