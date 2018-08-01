Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве добровольца Олешко
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.
Первый заместитель главы полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители нашли на одной из улиц Бердянска автомобиль ЗАЗ, из которого изъяли обрез охотничьего ружья.
А благодаря введению в действие плана "Сирена", на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых.
"Мы установили, что четверо человек, которые находились в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый. В настоящее время все пятеро задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - подчеркнул Аброськин.
Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления. Проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам умышленного убийства.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедшего росийский плен.
- Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
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