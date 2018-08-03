В Сумах застрелили экс-депутата, тело нашел его отец
3 августа, 2018, 08:45
Вечером 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата Анатолия Жука
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о происшествии поступило в 19:12 от 58-летнего мужчины о том, что он пришел в гости к своему сыну и обнаружил его мертвым.
Установлено, что мужчина скончался во дворе собственного дома по ул. Льва Толстого от огнестрельного ранения. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.
На месте работала следственно-оперативная группа полиции, сотрудники кинологической службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост мэра.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедшего русский плен.
- Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых.
- В подготовке к убийству добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске злоумышленники приготовили два авто для побега.
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