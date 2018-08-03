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В Сумах застрелили экс-депутата, тело нашел его отец


фото: Данкор онлайн
Вечером 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата Анатолия Жука

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о происшествии поступило в 19:12 от 58-летнего мужчины о том, что он пришел в гости к своему сыну и обнаружил его мертвым.

Установлено, что мужчина скончался во дворе собственного дома по ул. Льва Толстого от огнестрельного ранения. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции, сотрудники кинологической службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост мэра.

  • Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедшего русский плен.
  • Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
  • По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
  • В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске задержали 5 подозреваемых.
  • В подготовке к убийству добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске злоумышленники приготовили два авто для побега.
 
 
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