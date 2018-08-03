В Сумах застрелили экс-депутата, тело нашел его отец

3 августа, 2018, 08:45

Вечером 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата Анатолия Жука

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о происшествии поступило в 19:12 от 58-летнего мужчины о том, что он пришел в гости к своему сыну и обнаружил его мертвым.

Установлено, что мужчина скончался во дворе собственного дома по ул. Льва Толстого от огнестрельного ранения. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции, сотрудники кинологической службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост мэра.