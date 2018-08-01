Убийцы добровольца Олешко имели 2 авто для преступления: в полиции рассказали детали дерзкого убийства

1 августа, 2018, 14:42

В подготовке к убийству добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске злоумышленники приготовить два авто для побега

Об этом сообщил начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров, передает пресс-служба Нацполиции.

Одно из авто было на Еврономер и злоумышленники собирались его убить после убийства. А в Бердянске они подготовили другую машину с запорожскими номерами, которую использовали во время совершения преступления. Также злоумышленники приобрели оружие.

Полиция получила информацию, что преступники могут передвигаться на машине с иностранной регистрацией, но точная марка и номера были неизвестны. В рамках действия оперативного плана "Сирена" были выставлены посты и блокпосты, полицейские проверяли все автомобили и вышли на преступников.

Важную роль в раскрытии дела сыграли оперативно собраны свидетельства очевидцев и отработки записей камер видеонаблюдения.

Работник Бердянского отдела во время патрулирования заметил подозрительное авто возле места преступления и передал эту информацию колегам.И на одном из постов это авто остановили, а его пассажиров идентифицировали. На другом посту подозреваемых задержали. Полицейские предполагали и были готовы, что может произойти вооруженное сопротивление.

Все лица были доставке в отдел полиции, проведены все следственные мероприятия.

Сейчас они задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления по п.12 ч.2 ст.115 УК (Умышленное убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, полицией был задержан житель Бердянска, который, вероятно, предоставил автомобиль, который использовался во время совершения преступления. Вся информация проверяется.

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия. Продолжается досудебное расследование.