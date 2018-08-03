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Нападение на активистку в Херсоне: Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием


фото: Масі Найєм
Оперативники Департамента стратегических расследований посетили в больнице Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой в Херсоне

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности - предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление.

"Главное то, что женщина пошла на контакт и начала сотрудничать с нами", - отметил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он также призвал возможных очевидцев или свидетелей обращаться в полицию и сообщать информацию, которая будет способствовать раскрытию этого нападения.

"Мы поддерживаем работу журналистов и активистов, которые пытаются собственными силами установить обстоятельства происшествия и занимаются распространением информации по этому поводу. Однако, мы обращаемся к общественности: если есть какая-то информация, которая поможет полиции в раскрытии этого преступления и привлечении виновных лиц к ответственности согласно действующего законодательства - сообщать эту информацию правоохранительным органам", - подчеркнул Аброськин.

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