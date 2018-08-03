Дело о нападении на активистку Гандзюк передадут СБУ
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он отметил, что посетил Гандзюк в больнице, ее состояние остается тяжелым. Во время встречи генпрокурор услышал ее версии причин нападения.
"Учитывая это, принял решение передать следствие центрального аппарата СБУ. В связи с серией нападений на общественных активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур", - подчеркнул Луценко.
Отметим, что дело могли передать СБУ в нескольких случаях. В частности, если расценивать нападение как метод воздействия на Гандзюк как чиновницу, то его можно назвать терактом.
Подследственность СБУ также будет уместна в случае, если систематические нападения на активистов имеют признаки плана дестабилизации на Юге.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу мужчина и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
- По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыто ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили его на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев.
- Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- Журналисты опубликовали фоторобот возможного нападающего. За информацию о его местонахождении предлагают 100 тыс грн.
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