Дело о нападении на активистку Гандзюк передадут СБУ

3 августа, 2018, 11:49

Генпрокуратура приняла решение о передаче дела о нападении на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк в СБУ

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что посетил Гандзюк в больнице, ее состояние остается тяжелым. Во время встречи генпрокурор услышал ее версии причин нападения.

"Учитывая это, принял решение передать следствие центрального аппарата СБУ. В связи с серией нападений на общественных активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур", - подчеркнул Луценко.

Отметим, что дело могли передать СБУ в нескольких случаях. В частности, если расценивать нападение как метод воздействия на Гандзюк как чиновницу, то его можно назвать терактом.

Подследственность СБУ также будет уместна в случае, если систематические нападения на активистов имеют признаки плана дестабилизации на Юге.