Денисова попросила немецкого омбудсмена посодействовать организации встречи с Сенцовым
Об этом Денисова сообщила в Facebook.
"Я очень благодарна федеральному правительственному комиссару по политике в области прав человека и гуманитарной помощи министерства иностранных дел ФРГ госпоже Кофлер за поддержку защиты права на жизнь украинского режиссера Олега Сенцова. И прошу ее содействие в организации моей личной встречи с Олегом Сенцовым", - говорится в сообщении.
Денисова также обнародовала фото обращение к немецкого омбудсмена.
"Поддержка и давление международного сообщества в решении сложной ситуации, которая сложилась с обеспечением и защитой прав украинских политзаключенных в России, имеет чрезвычайно важное значение и, надеюсь, будет способствовать положительному решению проблемы. Информация из разных источников относительно состояния Олега Сенцова, который сейчас голодает почти 80 дней, является очень противоречивой. Она требует независимой проверки путем моей личной встречи с Олегом. В связи с этим прошу Вашего возможного содействия в данном вопросе", - говорится в обращении.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
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