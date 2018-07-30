Денисова попросила немецкого омбудсмена посодействовать организации встречи с Сенцовым

30 июля, 2018, 19:39

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к федеральному правительственному комиссару по политике в области прав человека и гуманитарной помощи МИД ФРГ Бербель Кофлер по помощь в организации встречи с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Я очень благодарна федеральному правительственному комиссару по политике в области прав человека и гуманитарной помощи министерства иностранных дел ФРГ госпоже Кофлер за поддержку защиты права на жизнь украинского режиссера Олега Сенцова. И прошу ее содействие в организации моей личной встречи с Олегом Сенцовым", - говорится в сообщении.

Денисова также обнародовала фото обращение к немецкого омбудсмена.

"Поддержка и давление международного сообщества в решении сложной ситуации, которая сложилась с обеспечением и защитой прав украинских политзаключенных в России, имеет чрезвычайно важное значение и, надеюсь, будет способствовать положительному решению проблемы. Информация из разных источников относительно состояния Олега Сенцова, который сейчас голодает почти 80 дней, является очень противоречивой. Она требует независимой проверки путем моей личной встречи с Олегом. В связи с этим прошу Вашего возможного содействия в данном вопросе", - говорится в обращении.