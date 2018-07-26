За первое полугодие в ДТП погибли 64 ребенка, - Нацполиция
Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.
Кроме того, 1694 несовершеннолетних были травмированы.
По словам Тракало, лидерами этого антирейтинга два последних года остаются пять областей: Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская и Киевская.
"По сравнению с аналогичным периодом 2017 года полиции удалось несколько снизить показатель смертности несовершеннолетних на наших дорогах - на 9,9%. Прежде всего - благодаря оперативно-профилактической отработке и превентивной работе", - отметил спикер.
Но добавляет, что трагедия на бульваре Леси Украинки в Киеве, следствием которой стала смерть под колесами внедорожника ребенка, демонстрирует: тех усилий, которые делает полиция в рамках прописанных в законе полномочий, маловато.
"Несмотря на информационную кампанию, которую ежегодно проводит НПУ через СМИ и наружную рекламу, уже очевидным является то, что полиция должна иметь весомые рычаги влияния на нарушителей ПДД. Иначе даже наиболее законопослушные граждане, дети, ежедневно выходя на улицу, подвергают себя опасности стать жертвой водителей-нарушителей", - отметил Тракало.
- Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку.
- Прокуратура сообщила Островскому о подозрении в нарушении правил, что привело к гибели человека.
- Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
- Появилось видео задержания Островского.
- Водителю Hummer прокуратура объявила второе подозрение.
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