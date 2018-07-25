Водителю Hummer, который сбил насмерть ребенка, сообщили о подозрении

25 июля, 2018, 10:26

Полиция сообщила о подозрении водителю авто Hummer, который насмерть сбил ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

"Да, он (водитель, - ред.) 1995 года рождения. Водитель был задержан, ему уже сообщено о подозрении в ч.2 ст.286 УК Украины. Следователь задержал его по ст. 208 УПК. Будет подготовлено представление в суд об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. У него отобраны биологические образцы для проведения экспертизы на установление факта алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Так, водителю инкриминируют "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Крищенко также подтвердил, что подозреваемый пытался скрыться с места происшествия. Сейчас он в следственном изоляторе.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.