Водителю Hummer, который сбил насмерть ребенка, сообщили о подозрении
Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".
"Да, он (водитель, - ред.) 1995 года рождения. Водитель был задержан, ему уже сообщено о подозрении в ч.2 ст.286 УК Украины. Следователь задержал его по ст. 208 УПК. Будет подготовлено представление в суд об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. У него отобраны биологические образцы для проведения экспертизы на установление факта алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Так, водителю инкриминируют "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
Крищенко также подтвердил, что подозреваемый пытался скрыться с места происшествия. Сейчас он в следственном изоляторе.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
- Напомним, смертельное ДТП случилось 24 июля. Женщина вместе со своей 10-летней дочкой переходила дорогу на переходе, где ребенка сбило авто Hummer с Кириллом Островским за рулем. Он оказался бывшим боксером, а ныне - директором и владельцем фирмы Fit & Sweet .
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