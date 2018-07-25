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Водителю Hummer, который сбил насмерть ребенка, сообщили о подозрении


фото: Информатор
Полиция сообщила о подозрении водителю авто Hummer, который насмерть сбил ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

"Да, он (водитель, - ред.) 1995 года рождения. Водитель был задержан, ему уже сообщено о подозрении в ч.2 ст.286 УК Украины. Следователь задержал его по ст. 208 УПК. Будет подготовлено представление в суд об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. У него отобраны биологические образцы для проведения экспертизы на установление факта алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Так, водителю инкриминируют "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Крищенко также подтвердил, что подозреваемый пытался скрыться с места происшествия. Сейчас он в следственном изоляторе.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

  • Напомним, смертельное ДТП случилось 24 июля. Женщина вместе со своей 10-летней дочкой переходила дорогу на переходе, где ребенка сбило авто Hummer с Кириллом Островским за рулем. Он оказался бывшим боксером, а ныне - директором и владельцем фирмы Fit & Sweet .
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