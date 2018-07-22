Президент отметил захватывающее выступление военного летчика Оксанченко в Британии
Видео выступления пилота президент обнародовал в Twitter.
Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвал настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов.— Петр Порошенко (@poroshenko) July 22, 2018
Украинцы – лучшие!#GloryToUkraine #RIAT2018 pic.twitter.com/EApqVlWVsJ
"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвал настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы - лучшие!" - написал Порошенко.
Как пишет Укринформ, международный показ The Royal International Air Tattoo-2018, посвященный 100-летию Королевских Воздушных Сил, проходил с 13 по 15 июля на авиабазе Фейфорд. Всего в авиашоу приняли участие 302 летательных аппарата, которые насчитывали 43 типа самолетов, которые представляли 30 стран мира. 121 самолет принял участие в динамическом показе.
Командир 831-й бригады тактической авиации по летной подготовке подполковник Александр Оксанченко с Миргорода на истребителе Су-27 представил новую пилотажную программу.
- Как сообщалось, "Антонов" и Boeing договорились о производстве новых украинских самолетов.
- На авиашоу в Румынии упал Миг-21.
- На авиашоу в Дании Украина покажет истребители Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76.
- Украина и Турция совместно будут строить военный самолет по стандартам НАТО.
- Украинские самолеты "Антонова" зрелищно открыли в Турции масштабное авиашоу "Евразия".
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