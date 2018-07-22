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Президент отметил захватывающее выступление военного летчика Оксанченко в Британии

Президент Украины Петр Порошенко отметил выступление военного пилота Александра Оксанченко на Су-27 на международном авиапоказе The Royal International Air Tattoo-2018

Видео выступления пилота президент обнародовал в Twitter.

"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвал настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы - лучшие!" - написал Порошенко.

Как пишет Укринформ, международный показ The Royal International Air Tattoo-2018, посвященный 100-летию Королевских Воздушных Сил, проходил с 13 по 15 июля на авиабазе Фейфорд. Всего в авиашоу приняли участие 302 летательных аппарата, которые насчитывали 43 типа самолетов, которые представляли 30 стран мира. 121 самолет принял участие в динамическом показе.

Командир 831-й бригады тактической авиации по летной подготовке подполковник Александр Оксанченко с Миргорода на истребителе Су-27 представил новую пилотажную программу.

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