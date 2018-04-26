Украинские самолеты "Антонова" зрелищно открыли в Турции масштабное авиашоу "Евразия"

26 апреля, 2018, 11:28

Турция впервые в своей истории проводит масштабное авиашоу "Евразия", которое открывали украинские самолеты

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В турецком небе взлетели украинские АН-77 и АН-178.

Пилоты АН-77 выкатили самолет едва не на середину взлетной полосы, чтобы показать, какой короткий разбег он имеет. Великану понадобилось всего 350 метров, чтобы оторваться от земли.

На борту АН-178 летел Януш Ругел, руководитель турецкой жандармерии. Он отметил, что самолет ему понравился и что он может использоваться в любой армии.

Полиция - потенциальный заказчик украинского самолета.

Переговоры и договоренности между авиапроизводителями и заказчиками состоятся сегодня, 26 апреля.