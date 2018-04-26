Украинские самолеты "Антонова" зрелищно открыли в Турции масштабное авиашоу "Евразия"
26 апреля, 2018, 11:28
Турция впервые в своей истории проводит масштабное авиашоу "Евразия", которое открывали украинские самолеты
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В турецком небе взлетели украинские АН-77 и АН-178.
Пилоты АН-77 выкатили самолет едва не на середину взлетной полосы, чтобы показать, какой короткий разбег он имеет. Великану понадобилось всего 350 метров, чтобы оторваться от земли.
На борту АН-178 летел Януш Ругел, руководитель турецкой жандармерии. Он отметил, что самолет ему понравился и что он может использоваться в любой армии.
Полиция - потенциальный заказчик украинского самолета.
Переговоры и договоренности между авиапроизводителями и заказчиками состоятся сегодня, 26 апреля.
- Нагагдаємо, ГП "Антонов" подписало контракт с французской компанией "Боллоре" на перевозку спутников и оборудования к ним