На авиашоу в Румынии упал Миг-21

7 июля, 2018, 20:55

В субботу, 7 июля 2018 года, в Румынии во время показательного полета разбился истребитель Миг-21

Инцидент произошел на авиабазе Борча на юге страны, где посмотреть показательный полет собрались несколько тысяч посетителей, сообщает румынское агентство Mediafax.



Самолет упал в поле недалеко от базы и, ударившись о землю, взорвался. Пилоту удалось катапультироваться, но он погиб во время взрыва. Ему было 36 лет.

На месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы.