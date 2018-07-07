На авиашоу в Румынии упал Миг-21
7 июля, 2018, 20:55
Инцидент произошел на авиабазе Борча на юге страны, где посмотреть показательный полет собрались несколько тысяч посетителей, сообщает румынское агентство Mediafax.
В субботу, 7 июля 2018 года, в Румынии во время показательного полета разбился истребитель Миг-21
Инцидент произошел на авиабазе Борча на юге страны, где посмотреть показательный полет собрались несколько тысяч посетителей, сообщает румынское агентство Mediafax.
Самолет упал в поле недалеко от базы и, ударившись о землю, взорвался. Пилоту удалось катапультироваться, но он погиб во время взрыва. Ему было 36 лет.
На месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы.
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