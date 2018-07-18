"Антонов" и Boeing договорились о производстве новых украинских самолетов

18 июля, 2018, 13:44

Украинское самолетостроительное госпредприятие "Антонов", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", договорилось с подразделением компании Boeing фирмой Aviall Services, Inc. о сотрудничестве в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 Next

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Во вторник, 17 июля, стороны подписали соответствующее генеральное соглашение, в рамках которого Aviall Services, Inc. обеспечит поставки "Антонову" широкой номенклатуры комплектующих для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки.

"В результате заключения соглашения с компанией Aviall Services, Inc. "Антонов" получил партнера, который станет интегрирующей звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения, в частности, для запуска серийного производства новейших самолетов марки "Ан" и обеспечения их послепродажной поддержки на самом высоком мировом уровне", - заявил президент "Антонова" Александр Донец.

Чиновник отметил, что документ дает "Укроборонпрома" существенные преимущества для строительства трех самолетов Антонова линейки Next - Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

"Мы получаем возможность быстро поставлять материалы для этих трех машин без использования собственных оборотных средств. Речь идет о $50 млн, которые Aviall Services, Inc. готов обеспечить для создания пула по обеспечению материалами и системами самолетов ГП "Антонов", - сказал Донец.

Президент ГП "Антонов" также отметил важность договоренностей относительно сервисной поддержки самолетов "Антонова".

"Мы сможем лучше поддерживать наших заказчиков по всему миру. Ведь Aviall Services, Inc. предоставит "Антонову" собственную сеть и возможности использовать свои логистические цепи. Таким образом обеспечим новый уровень клиентской поддержки. Ведь в течение 24 часов сможем поставлять тот или иной элемент или узел для самолета", - пояснил Донец.

По словам чиновника, соглашение позволит быстрее поставить Ан-178 в серийное производство.

"Будет задействована сеть "Aviall" по комплектации самолетов ГП "Антонов". Таким образом можем иметь ощутимо дешевле цены, учитывая статус этой компании как комплексного покупателя", - подытожил Донец.