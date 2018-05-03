Украина и Турция совместно будут строить военный самолет по стандартам НАТО

3 мая, 2018, 11:31

Украина и Турция будут реализовывать совместный проект по созданию по стандартам НАТО военно-транспортного самолета Ан-188

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Такое решение приняли во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представляло ГП "Антонов", входящее в состав ГК "Укроборонпром".

"Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета", - говорится в сообщении.

Военно-транспортный турбореактивный самолет сможет перевозить грузы массой до 50 т - военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

Ан-188 будет иметь возможность базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы, длиной всего 600-800 м. Это значительно расширяет количество аэродромов, с которых он может применяться, что обеспечивает высокую эффективность новой машины.

Проект предусматривает использование экономических современных турбореактивных двигателей, которые обеспечивают не только высокую скорость, но и значительную дальность полета.