На авиашоу в Дании Украина покажет истребители Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76

9 июня, 2018, 13:59

Авиационная техника от Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с делегацией прибыла в Королевство Дания для участия в Международном авиационном показе Danish Air Show - 2018

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Для презентации авиационной техники Вооруженных Сил Украины и демонстрации ее возможностей в воздухе и наземном показе, поддержания имиджа Вооруженных Сил Украины на международном уровне, украинская военная авиация будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76", - говорится в сообщении.

Возглавил украинскую делегацию начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Вячеслав Шамко. Мастерство индивидуального пилотажа на украинском Су-27 будут демонстрировать постоянный участник международных авиационных показов в Европе летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко.