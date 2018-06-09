На авиашоу в Дании Украина покажет истребители Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76
9 июня, 2018, 13:59
Авиационная техника от Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с делегацией прибыла в Королевство Дания для участия в Международном авиационном показе Danish Air Show - 2018
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Для презентации авиационной техники Вооруженных Сил Украины и демонстрации ее возможностей в воздухе и наземном показе, поддержания имиджа Вооруженных Сил Украины на международном уровне, украинская военная авиация будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76", - говорится в сообщении.
Возглавил украинскую делегацию начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Вячеслав Шамко. Мастерство индивидуального пилотажа на украинском Су-27 будут демонстрировать постоянный участник международных авиационных показов в Европе летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко.
- Как сообщалось, во Львов на обучение прибыли пять американских военных самолетов.
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