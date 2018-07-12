Порошенко собирается обсудить с Трампом встречу последнего с Путиным
Об этом Порошенко заявил журналистам перед началом второго дня саммита Альянса, сообщает "Укринформ".
"Надеюсь, мы будем иметь возможность это обсудить сегодня с президентом Трампом. Я очень высоко ценю абсолютно сильную поддержку со стороны НАТО, от Соединенных Штатов, направленную на прекращение войны, деоккупацию территории Украины, восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, американская позиция относительно непризнания незаконной аннексии Крыма Россией является абсолютно четкой.
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Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, которые существуют на восточном фланге альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке.
11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.
Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
Президент Петр Порошенко 11-12 июля совершит визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
- Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
- По данным издания Bloomberg, кремлевские чиновники ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить хотя бы одну сделку, которая, как они надеются, позволит Трампу представить свой саммит с Путиным как триумф, который оправдывает шаги по восстановлению американо-российских отношений.
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