Порошенко собирается обсудить с Трампом встречу последнего с Путиным

12 июля, 2018, 09:12

Президент Петр Порошенко и глава США Дональд Трамп сегодня в Брюсселе намерены обсудить предстоящую встречу американского лидера с президентом России Владимиром Путиным

Об этом Порошенко заявил журналистам перед началом второго дня саммита Альянса, сообщает "Укринформ".

"Надеюсь, мы будем иметь возможность это обсудить сегодня с президентом Трампом. Я очень высоко ценю абсолютно сильную поддержку со стороны НАТО, от Соединенных Штатов, направленную на прекращение войны, деоккупацию территории Украины, восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, американская позиция относительно непризнания незаконной аннексии Крыма Россией является абсолютно четкой.

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Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, которые существуют на восточном фланге альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.

Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.

Президент Петр Порошенко 11-12 июля совершит визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.