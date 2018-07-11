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Украина обсуждает на саммите НАТО российскую угрозу и перспективу членства в блоке

Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, существующих на восточном фланге Альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке

Об этом в штаб-квартире Альянса заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, информирует Радио Свобода.

"Президент Порошенко прибыл на саммит НАТО с тремя блоками вопросов. Первое – о том, что происходит в нашем регионе. Мы хотим поделиться с союзниками НАТО нашим видением опасности региона, включительно с Черным морем, восточным флангом НАТО и о том, каким образом нам удается противостоять России и что для этого надо сделать", – отметил Пристайко.

Он добавил, что в этом смысле будет проведена беседа и относительно Минских договоренностей, и относительно миротворческой миссии на Донбассе, и относительно освобождения заложников, и про Крым и его демилитаризацию, и в целом о росте опасности со стороны Москвы.

«Второй блок вопросов будет касаться взаимодействия с Альянсом: что мы делаем, каким образом мы смогли использовать пакет комплексной помощи, предоставленной на прошлом саммите в Варшаве, и что надо сделать в будущем», – говорит дипломат.

Глава миссии Украины при НАТО добавляет, что речь пойдет и о вкладе Украины в операции и миссии Альянса, также состоится обсуждение, каким образом украинцы могут усиливать свои оборонительные способности, то есть какие для этого нужны вооружение, технологии, рекомендации и финансирование.

«Обязательный для нас третий блок вопросов будет касаться того, каким образом мы продвинулись на шаг вперед в евроатлантической интеграции. Украина хочет, чтобы ее статус аспиранта был признан политически. В то же время важным для Киева является вопрос партнерства с расширенными возможностями», – говорит Пристайко.

Дипломат добавил, что Украина надеется услышать подтверждение заявлений о незыблемости решений Бухарестского саммита, где было заявлено, что Украина и Грузия получат членство в НАТО.

Ранее, 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.

Президент Петр Порошенко 11-12 июля совершит визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

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  • Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
  • Однако поздно вечером того дня официальный сайт альянса обновил страницу "расширения", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
  • Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
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