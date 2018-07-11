Саммит НАТО подтвердил евроатлантические устремления Украины, - декларация
Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Брюсселе, информирует пресс-служба Альянса.
В документе отмечается, что независимая Украина, которая твердо придерживается принципов демократии, является залогом евроатлантической безопасности.
"Мы твердо убеждены в том, что Украина имеет право самостоятельно решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне. Учитывая стремление Украины к членству в НАТО, мы придерживаемся наших решений на Бухарестском саммите и на последующих саммитах", - говорится в декларации.
Участники саммита подчеркнули, что успех реформ в Украине, в частности, в борьбе с коррупцией, будет иметь решающее значение для закладки основы для процветающей и мирной Украины.
"Мы понимаем заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках Инициативы совместимости партнерства. НАТО будет рассматривать это учитывая решения, принятые на Уэльском и на Варшавском саммитах. Мы будем продолжать работать с Украиной, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной", - говорится в декларации.
В соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия "однажды станут членами Альянса".
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- Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
- Однако поздно вечером в тот день официальный сайт Альянса обновил страницу "расширения", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
- Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. Ранее этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
- 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение о Программе расширенных возможностей с Украиной.
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