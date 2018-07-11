Саммит НАТО подтвердил евроатлантические устремления Украины, - декларация

11 июля, 2018, 20:17

Саммит НАТО подтвердил евроатлантические устремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса

Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Брюсселе, информирует пресс-служба Альянса.

В документе отмечается, что независимая Украина, которая твердо придерживается принципов демократии, является залогом евроатлантической безопасности.

"Мы твердо убеждены в том, что Украина имеет право самостоятельно решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне. Учитывая стремление Украины к членству в НАТО, мы придерживаемся наших решений на Бухарестском саммите и на последующих саммитах", - говорится в декларации.

Участники саммита подчеркнули, что успех реформ в Украине, в частности, в борьбе с коррупцией, будет иметь решающее значение для закладки основы для процветающей и мирной Украины.

"Мы понимаем заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках Инициативы совместимости партнерства. НАТО будет рассматривать это учитывая решения, принятые на Уэльском и на Варшавском саммитах. Мы будем продолжать работать с Украиной, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной", - говорится в декларации.

В соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия "однажды станут членами Альянса".

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