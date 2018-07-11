НАТО продолжит поддержку Украины, но программу усиленных возможностей пока не предлагает

11 июля, 2018, 13:49

НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей, однако продолжит свою поддержку

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он ответил на вопрос по поводу того, не пришло ли время предложить Украине программу усиленных возможностей.

"Я не ожидаю, что решение будет принято во время этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, сейчас существует большое количество "инструментов для развития отношений с Украиной". В частности, у НАТО есть план поддержки и утвержден пакет помощи.

"И на этом сфокусироваться. А также - на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подытожил Столтенберг.

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