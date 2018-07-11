НАТО продолжит поддержку Украины, но программу усиленных возможностей пока не предлагает
11 июля, 2018, 13:49
НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей, однако продолжит свою поддержку
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он ответил на вопрос по поводу того, не пришло ли время предложить Украине программу усиленных возможностей.
"Я не ожидаю, что решение будет принято во время этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, сейчас существует большое количество "инструментов для развития отношений с Украиной". В частности, у НАТО есть план поддержки и утвержден пакет помощи.
"И на этом сфокусироваться. А также - на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подытожил Столтенберг.
Читайте также: Аспирант НАТО: что означает новый статус Украины в отношениях с Альянсом
- Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
- Однако поздно вечером того дня официальный сайт Альянса обновил страницу "расширения", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
- Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве