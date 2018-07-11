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НАТО продолжит поддержку Украины, но программу усиленных возможностей пока не предлагает

НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей, однако продолжит свою поддержку

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он ответил на вопрос по поводу того, не пришло ли время предложить Украине программу усиленных возможностей.

"Я не ожидаю, что решение будет принято во время этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, сейчас существует большое количество "инструментов для развития отношений с Украиной". В частности, у НАТО есть план поддержки и утвержден пакет помощи.

"И на этом сфокусироваться. А также - на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подытожил Столтенберг.

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  • Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
  • Однако поздно вечером того дня официальный сайт Альянса обновил страницу "расширения", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
  • Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
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