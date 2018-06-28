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В России назвали дату и место встречи Трампа и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля

Об этом сообщает пресс-служба президента России.

В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

Встреча Трампа и Путина была согласована 27 июня во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Место и время встречи обещали сообщить позже. Отметим, что Путин и Трамп до этого времени не проводили двусторонних переговоров.

  • Как заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, президент США Дональд Трамп во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным может отправить ему четкий месседж – прекратить агрессию.
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