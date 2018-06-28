В России назвали дату и место встречи Трампа и Путина

28 июня, 2018, 15:29

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля

Об этом сообщает пресс-служба президента России.

В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

Встреча Трампа и Путина была согласована 27 июня во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Место и время встречи обещали сообщить позже. Отметим, что Путин и Трамп до этого времени не проводили двусторонних переговоров.