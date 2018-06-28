В России назвали дату и место встречи Трампа и Путина
28 июня, 2018, 15:29
Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля
Об этом сообщает пресс-служба президента России.
В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".
Встреча Трампа и Путина была согласована 27 июня во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Место и время встречи обещали сообщить позже. Отметим, что Путин и Трамп до этого времени не проводили двусторонних переговоров.
- Как заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, президент США Дональд Трамп во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным может отправить ему четкий месседж – прекратить агрессию.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве