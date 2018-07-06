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Путин готовит соглашение, которым Трамп будет хвастаться после саммита, - Bloomberg

Кремлевские чиновники ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить хотя бы одно соглашение, которое, как они надеются, позволит президенту США Дональду Трампу представить свой саммит с главой РФ Владимиром Путиным как триумф, который оправдывает шаги по восстановлению американо-российских отношений

Об этом пишет Bloomberg.

Главными темами встречи лидеров 16 июля в Хельсинки есть роль Ирана в Сирии. Москва одновременно ведет переговоры с Тегераном, чтобы тот вывел войска с занятых территорий в Сирии, куда должны зайти войска, лояльные президенту Сирии Башару Асаду.

Путин дал свое принципиальное согласие на американские и израильские требования, чтобы иранские войска покинули южную Сирию, заявили агентству два советника Кремля.

Изучив встречу Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, во время которой он объявил о неожиданной остановке американских военных учений с Южной Кореей, Путин решил, что ему нужно вести переговоры с главой США лично, сказал высокопоставленный чиновник, не вдаваясь в подробности. Лидеры двух стран могут встретиться без помощников, как это сделали Трамп и Ким в Сингапуре, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Посол США в России Джон Хантсман подтвердил планы встречи один на один, заявив, что Трамп пойдет на встречу со своими "широко открытыми глазами" относительно намерений Путина.

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