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Российский омбудсмен не будет просить Путина о помиловании Сенцова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о возможности написания ей прошения о помиловании Сенцова.

По ее словам, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования Сенцова.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного лица, его волеизъявления о помиловании. Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников самого Сенцова, хочет ли он этого", — сказала Москалькова.

Адвокат Сенцова сообщал, что режиссер не будет просить о помиловании.

Москалькова пояснила, что в случае арестованного депутата Верховной Рады Надежды Савченко процедуру было нарушено, поскольку о помиловании Путина попросили вдовы погибших. Российскую уполномоченную также беспокоит судьба Савченко после помилования в России.

"Еще меня очень беспокоит, что вот так просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит. Нам надо подумать еще, хорошо ли мы делаем, отправляя людей", — отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Украина требует от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой попросить Путина немедленно помиловать Сенцова.

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