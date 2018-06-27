Российский омбудсмен не будет просить Путина о помиловании Сенцова

27 июня, 2018, 18:43

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о возможности написания ей прошения о помиловании Сенцова.

По ее словам, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования Сенцова.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного лица, его волеизъявления о помиловании. Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников самого Сенцова, хочет ли он этого", — сказала Москалькова.

Адвокат Сенцова сообщал, что режиссер не будет просить о помиловании.

Москалькова пояснила, что в случае арестованного депутата Верховной Рады Надежды Савченко процедуру было нарушено, поскольку о помиловании Путина попросили вдовы погибших. Российскую уполномоченную также беспокоит судьба Савченко после помилования в России.

"Еще меня очень беспокоит, что вот так просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит. Нам надо подумать еще, хорошо ли мы делаем, отправляя людей", — отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Украина требует от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой попросить Путина немедленно помиловать Сенцова.