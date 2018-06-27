Российский омбудсмен не будет просить Путина о помиловании Сенцова
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о возможности написания ей прошения о помиловании Сенцова.
По ее словам, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования Сенцова.
"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного лица, его волеизъявления о помиловании. Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников самого Сенцова, хочет ли он этого", — сказала Москалькова.
Адвокат Сенцова сообщал, что режиссер не будет просить о помиловании.
Москалькова пояснила, что в случае арестованного депутата Верховной Рады Надежды Савченко процедуру было нарушено, поскольку о помиловании Путина попросили вдовы погибших. Российскую уполномоченную также беспокоит судьба Савченко после помилования в России.
"Еще меня очень беспокоит, что вот так просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит. Нам надо подумать еще, хорошо ли мы делаем, отправляя людей", — отметила Москалькова.
Ранее сообщалось, что Украина требует от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой попросить Путина немедленно помиловать Сенцова.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных в России.
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