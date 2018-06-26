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Украина требует от российского омбудсмена просить Путина помиловать Сенцова, - Геращенко


фото: radiosvoboda
Украина требует от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москалькової попросить президента России Владимира Путина немедленно помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Имеем просто позорную ответ Кремля, что они не могут помиловать Олега по просьбе Ягланда, ибо это не предусмотрено законодательством. То есть, Савченко по просьбе родственников убитых журналистов можно было помиловать, а Олега нет! Требуем от Москальковой в таком случае обратиться к Путину с просьбой немедленно помиловать Олега, состояние которого критическое", - написала Геращенко.

Нардеп также отметила готовности Украины передать российских преступников в обмен на незаконно заключенных в России украинцев, а также допустить Москалькову к предателю из Крыма Одинцову в обмен на допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к удерживаемому в московском СИЗО украинскому журналисту Роману Сущенко.

"Уверена, посещение Москальковой гражданина РФ (или лица с двойным гражданством) возможно в случае зеркальности, если нашей мужественной обмудсвумен Людмиле Денисовой дадут, наконец, разрешение на свидание с Романом Сущенко в Лефортово. Также Москалькова должна, наконец, предоставить честную информацию о состоянии здоровья Сенцова, а не те взаимоисключающие сентенции о голодает/не голодает/набрал кг/получает витамины, которые выдает в эти дни. Денисова имеет тревожную информацию, из которой можно сделать вывод, что Олега могут кормить принудительно", - добавила Геращенко.

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