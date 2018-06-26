В ПАСЕ поддержали резолюцию относительно освобождения украинских политзаключенных в России

26 июня, 2018, 12:27

Юридический комитет ПАСЕ проголосовал за проект резолюции об освобождении заключенных в России по политическим мотивам украинцев

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

"Юридический комитет ПАСЕ только проголосовал за проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных захваченных Российской Федерацией. Теперь дело за сессией Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Вопрос будет рассматриваться завтра", - написал Емец.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

28 июня Бюро ПАСЕ проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных в России.