Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы, - Денисова
Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26- й день голодания) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление ", - написала Денисова.
Омбудсмен также обратилась к руководству пенитенциарной системы России с требованием допустить ее к Сенцова.
"Ситуация опасна! Поэтому я обращаюсь к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадия Корниенко с просьбой срочно предоставить допуск мне на посещение Олега Сенцова!" - заявила Денисова.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть.
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