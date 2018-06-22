Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы, - Денисова

22 июня, 2018, 19:13

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова очень опасное - по словам врачей, у него отказывают рецепторы

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26- й день голодания) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление ", - написала Денисова.

Омбудсмен также обратилась к руководству пенитенциарной системы России с требованием допустить ее к Сенцова.

"Ситуация опасна! Поэтому я обращаюсь к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадия Корниенко с просьбой срочно предоставить допуск мне на посещение Олега Сенцова!" - заявила Денисова.