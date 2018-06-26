Нападение на лагерь цыган: Генсек Совета Европы написал Гройсману письмо

26 июня, 2018, 13:08

Из-за нападения ультраправых молодых людей на лагерь цыган во Львовской области, во время которого нападавшие убили человека, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд написал письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману

Письмо обнародовано на сайте Совета Европы.

"Дорогой премьер-министр, я пишу, чтобы выразить мою озабоченность по поводу череды нападений на ромов в нескольких местах Украины, начиная с инцидента на Лысой Горе в Киеве в апреле. Последняя атака, имевшая место вечером субботы, 23 июня, в лагере цыган на окраине Львова, привела к гибели 24-летнего мужчины и госпитализации четырех человек с ножевыми ранениями, в том числе 10-летнего мальчика и 30-летней женщины", - говорится в письме.

Ягланд подчеркнул важность консолидации власти и всех участников политического процесса для осуждения такого тенденцию.

"Я обратил внимание на реакцию украинской власти, что осуждает эти события. Это очень важно, чтобы все соответствующие лица на высшем политическом уровне, так же как местная власть и силы полиции, мобилизовались, реагируя на эту ситуацию, которая, кажется, распространяется по всей Украине", - написал Генсек Совета Европы.

Ягланд также напомнил о необходимости соблюдения положений Европейской конвенции по правам человека и заявил о своих ожиданиях относительно эффективного расследования нападения.

"Совет Европы готов продолжать сотрудничество с представителями власти для реализации Стратегии интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество", - отметил политик.