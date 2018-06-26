Нападение на лагерь цыган: Генсек Совета Европы написал Гройсману письмо
Письмо обнародовано на сайте Совета Европы.
"Дорогой премьер-министр, я пишу, чтобы выразить мою озабоченность по поводу череды нападений на ромов в нескольких местах Украины, начиная с инцидента на Лысой Горе в Киеве в апреле. Последняя атака, имевшая место вечером субботы, 23 июня, в лагере цыган на окраине Львова, привела к гибели 24-летнего мужчины и госпитализации четырех человек с ножевыми ранениями, в том числе 10-летнего мальчика и 30-летней женщины", - говорится в письме.
Ягланд подчеркнул важность консолидации власти и всех участников политического процесса для осуждения такого тенденцию.
"Я обратил внимание на реакцию украинской власти, что осуждает эти события. Это очень важно, чтобы все соответствующие лица на высшем политическом уровне, так же как местная власть и силы полиции, мобилизовались, реагируя на эту ситуацию, которая, кажется, распространяется по всей Украине", - написал Генсек Совета Европы.
Ягланд также напомнил о необходимости соблюдения положений Европейской конвенции по правам человека и заявил о своих ожиданиях относительно эффективного расследования нападения.
"Совет Европы готов продолжать сотрудничество с представителями власти для реализации Стратегии интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество", - отметил политик.
- Напомним, в ночь на 24 июня 2018 года мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения.
- Полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению участников группировки "Трезвая и злая молодежь", а также организатора - 20-летнего Андрея Тычку. 10 из задержанных оказались учениками львовских школ.
- СБУ не исключает влияния России в деле нападения на ромов.
- 8 задержанным объявили о подозрении, лагерь взяли под охрану. Суд арестовал двух подозреваемых.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве