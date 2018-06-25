Подозреваемые в нападении на цыган являются членами группы ультраправых националистов, - полиция Львовщины

25 июня, 2018, 08:16

Подозреваемые в нападении на лагерь цыган во Львовской области признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь", которое использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division

Об этом сообщила старший инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская, передает "Общественное".

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в районном отделении полиции с родителями и дают показания. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".

В полиции заявили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря цыган: она заранее определили свои позиции, действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко отметил, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его мнению, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил. Он рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина и четверо детей. На беременную женщину также напали.

Санагурская, со своей стороны, рассказала, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако про этот лагерь, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил мужчина, который стал свидетелем этого.

Как отмечает издание UAZMI, В «Трезвой и злой молодежи» есть свой канал на YouTube, который до 24 июня назывался Lemberg Jugend (нем. – Львовская Молодежь, вероятно, парафраз из Hitler-Jugend, молодежной нацистской организации в гитлеровской Германии). После задержания участников и организатора нападения на цыганский лагерь этот ютуб-канал переименовали в «Оаьта Втвтв те» – очевидно, чтобы убрать любые упоминания о себе. Создан этот канал только 21 июня 2018 года и там было только два видео и 24 подписчики. На видео с названием «Меленький видео доклад с сафари на цыган»(стилистика сохранена) зафиксировано, как несколько подростков преследуют цыган.

Как уже сообщалось, в ночь с 23 на 24 июня 2018 года неизвестные в масках напали на цыганский лагерь под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения.

Полицейские задержали 7 молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также его организатора. Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел