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Нападение на лагерь цыган: суд на Львовщине арестовал двух подозреваемых

Пустомытовский райсуд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых в нападении на цыган и убийстве одного человека без права внесения залога

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Подозреваемые, 2000 года и 2002 года рождения, проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова. Оба несовершеннолетних – львовяне, один в этом году закончил школу, другой еще школьник. Судебное заседание было закрытым от прессы.

26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения для еще шести подозреваемых по этому делу.

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