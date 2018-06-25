Нападение на табор цыган под Львовом: 8 задержанным объявили подозрения, табор взяли под охрану
25 июня, 2018, 19:17
Восьми лицам, задержанным за нападение на ромское поселение под Львовом, объявлено о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что правоохранители кроме уголовного производства, открытого за умышленное убийство, открыли еще три. Сейчас восьмерым задержанным объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статьей "Хулиганство".
По словам пресс-секретаря областного управления Нацполиции Светланы Добровольской, цыган из табора под Сокильниками не переселяли. К тому же полиция взяла этот объект под охрану, передает "Укринформ".
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированного группировки, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган в Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на поселение цыган во Львове может стоять Российская Федерация.
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