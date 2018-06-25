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Нападение на табор цыган под Львовом: 8 задержанным объявили подозрения, табор взяли под охрану


фото: Нацполіція
Восьми лицам, задержанным за нападение на ромское поселение под Львовом, объявлено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители кроме уголовного производства, открытого за умышленное убийство, открыли еще три. Сейчас восьмерым задержанным объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статьей "Хулиганство".

По словам пресс-секретаря областного управления Нацполиции Светланы Добровольской, цыган из табора под Сокильниками не переселяли. К тому же полиция взяла этот объект под охрану, передает "Укринформ".

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