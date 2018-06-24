24 июня, 2018, 09:35

Ночью 23 июня неизвестные в масках напали на цыганский лагерь под Львовом

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Правоохранители получили сообщение о нападении 23 июня в 23.25. Группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в лесном массиве на окраине Львова. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

На место прибыли полицейские, которые пресекли правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.