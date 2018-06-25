Нападение на лагерь цыган: СБУ не исключает вмешательства России
25 июня, 2018, 14:20
По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на поселение цыган во Львове может стоять Российская Федерация
Об этом сообщает "РБК-Украина".
“Это преступление расследуется сотрудниками Службы безопасности. Там погиб человек, почти 10 человек ранены. За этим может стоять Россия. Несколько дней назад мы предотвратили террористический акт в Харькове. Это может делаться для разжигания межнациональной вражды", - отметил Грицак.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган во Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
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