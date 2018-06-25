Нападение на лагерь цыган: СБУ не исключает вмешательства России

25 июня, 2018, 14:20

По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на поселение цыган во Львове может стоять Российская Федерация

Об этом сообщает "РБК-Украина".

“Это преступление расследуется сотрудниками Службы безопасности. Там погиб человек, почти 10 человек ранены. За этим может стоять Россия. Несколько дней назад мы предотвратили террористический акт в Харькове. Это может делаться для разжигания межнациональной вражды", - отметил Грицак.