Национальные парки должны стать визитной карточкой Украины, - Минэкологии

26 июня, 2018, 19:19

Министерство экологии и природных ресурсов предусматривает расширение природно-заповедного комплекса и превращение его в визитку нашей страны

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Василий Полуйко, передает Еспресо.TV.

Во время конференции "Экология Карпат: экосистема, инновации для сохранения и развития региона" Международного Форума Via Carpatia Полуйко выделил 3 основных элемента экосистемы Карпат - вода, лес и природно-заповедный фонд. По мнению заместителя, при разработке любых проектов необходимо думать о водных ресурсах, ведь недавно ученые представили карту, на которой изображено водоснабжение Украины в 2100 году.

"На этой карте остались два региона с достаточным количеством воды. Это как раз Карпаты и район Шацких озер. Все остальные регионы с дефицитом воды, весь юг - это режим пустыни", - поделился Полуйко.

Заместитель добавил, что в действие должны ввести отдельную программу «Леса Украины», поскольку Украине необходимо засеять примерно миллион гектаров новых земель для улучшения лесистости страны.

Все ученые констатируют недооцененные экосистемные услуги, которые предоставляет лес. По некоторым показателям, уровень абсорбции CO 2 украинскими деревьями в два раза больше, чем у остальных стран. Сейчас площадь природно-заповедного комплекса составляет 7% территории Украины. Минэкологии хочет поднять этот показатель к отметке 16%.

"Один из регионов, на который мы обращаем внимание, - это наши Карпаты. Уже готовы к подписанию указы президента о расширении национальных парков "Зачарованный край" и "Синевир". Ожидаем, что нам удастся расширить национальный парк "Верховинский", создается парк на Львовщине "Бойковщина". То есть в этом направлении ведется активная работа", - рассказал Полуйко.

Видение Министерства экологии предусматривает, что национальные парки станут визитной карточкой Украины и национальной гордостью.

"Мы видим, что национальные парки должны стать центрами устойчивого экономического развития тех территорий, на которых они находятся", - подытожил замминистра.