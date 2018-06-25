На фестивале Via Carpatia начинается музейный день
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В поселке Криворивня, за 140 км от Ивано-Франковска, продолжается Международный Форум "Via Carpatia". 25 июня состоится день музеев - все гости фестиваля смогут посетить экскурсии главных музеев Верховины. Также в этот день на мероприятие приедет глава Госкино Филипп Ильенко и различные министры, народные депутата для проведения дискуссии на тему “Киноиндустрии в Украине”. Отмечается, что именно в Криворивне проходили съемки известной ленты "Тени забытых предков".
Уже завтра, 26 июня, начнется масштабная дискуссия на тему "Круг Винценза: будущее Карпат", в которой примут участие министр инфраструктуры Владимир Омелян, вице-премьер-министр Павел Розенко и нардепы Виктория Сюмар и Анна Гопко, которые уже прибыли на локацию.
- 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, за 140 км от Ивано-Франковска состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
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