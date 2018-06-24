Княжицкий: "Форум Via Carpatia – новый бренд развития Гуцульщины"

24 июня, 2018, 14:06

Инициатор Международного Форума "Via Carpatia", народный депутат Николай Княжицкий выступил на его открытии в поселке Криворивня, что за 140 км от Ивано-Франковска

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мы действительно в непростое время находимся на Форуме. Мы помним о павших воинах, об Олегеа Сенцове и других заключенных, которые голодают в московских тюрьмах. Очевидно, что и те, кто погиб, и те, кто борется сейчас, делают это для того, чтобы мы могли делать такие праздники. Для того, чтобы мы жили в нормальной свободной счастливой стране. И поэтому мне бывает обидно, когда я смотрю, как Верховищина переживает такие трудности, которых, возможно, не переживала никогда ранее. Слава Богу, здесь мир, но когда мы смотрим на реформу местного самоуправления, на то, что сейчас пришкольные интернаты находятся под угрозой закрытия, - я понимаю, что так быть не должно. И руководство района, и руководство области понимают все эти проблемы, и пытаются изменить ситуацию, но в Киеве понимают это не все. Для того, чтобы это изменить, мы проводим Форум Via Carpatia, куда к нам приедут и вице-премьер-министр Розенко и министр инфраструктуры Омелян, заместитель министра экономики, представители других министерств и ведомств, много иностранных гостей, из Польши, из Румынии. И мы будем обсуждать, как изменить жизнь горцев", - отметил политик.

"Первым министром, которая сюда приехала, была Лилия Гриневич. После того, как она сюда приехала, увеличились на 40 процентов субвенции на зарплаты учителей. А сегодня сюда приедет заместитель министра регионального развития Негода. И мы будем обсуждать, как надо учесть особенности этого высокогорного района. Вот сейчас местные дороги перенесли на финансирование области. И этих денег не хватит на всю область. Должна быть отдельная программа для высокогорных районов. А дороги в далеких высокогорных селах должны быть построены. Сюда должен приехать турист. А так приедет турист, мы должны придумать бренды, которые будут звать. Поэтому мы сейчас проводим Форум в Криворивне, напоминая, что это настоящая летняя столица украинской культуры. Мы сделаем ее такой, какой она была в начале девятнадцатого века. Такой же столицей культуры должно стать каждое гуцульское село, куда должна идти дорога, и где люди должны нормально зарабатывать. Поэтому, мы повезем туда министров, и спросим: смотрите, может ли ребенок 10 километров идти каждый день туда-сюда до школы, если закроют пришкольные интернаты? Мы изменим эту ситуацию", - пообещал Николай Княжицкий.

"Мы переживаем сложные времена, как и вся страна. Поэтому мы должны объединиться. Все должны дружески относиться друг к другу, все совместно строить свою жизнь. Уже на День Конституции сюда приедут музыкальные исполнители со всей Украины: И Мандры, и Олег Скрипка, Мария Бурмака, польские исполнители. Поэтому, давайте общаться, строить вместе наше будущее, не опускать руки, и мы сделаем этот край цветущим и для отдыха, и для восстановления духовного", - резюмировал нардеп.