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В Криворивне, на Франковщине, происходит открытие Международного Форума "Via Carpatia"

Сегодня в поселке Криворивня, за 140 км от Ивано-Франковска, происходит открытие Международного Форума "Via Carpatia", который длится от вчера и закончится 30 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Открытие Международного Форума "Via Carpatia" и традиционного гуцульского фестиваля "Полонинское лето" происходит при участии инициатора Форума народного депутата Николая Княжицкого, глави Верховинской районного совета Ивана Шкиндюка и выдающегося трембитаря, рекордсмена Книги рекордов Украины Николая Василевича.

В рамках Форума 23-24 июня проходит фестиваль украинских производителей "В поисках Made in Ukraine: встреча в Карпатах"

В программу "Via Carpatia" вошли кинофестиваль “Transcarpatia”, конференция "Круг Винценза: будущее Карпат", фестиваль музыки и искусства "Sounds of Carpatia" и праздник народного творчества имени Гната Хоткевича.

Форум Via Carpatia призван не только раскрыть многообразие культуры Карпат, но и собрать вместе интеллектуальных лидеров Восточной и Центральной Европы.

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