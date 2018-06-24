В Криворивне, на Франковщине, происходит открытие Международного Форума "Via Carpatia"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Открытие Международного Форума "Via Carpatia" и традиционного гуцульского фестиваля "Полонинское лето" происходит при участии инициатора Форума народного депутата Николая Княжицкого, глави Верховинской районного совета Ивана Шкиндюка и выдающегося трембитаря, рекордсмена Книги рекордов Украины Николая Василевича.
В рамках Форума 23-24 июня проходит фестиваль украинских производителей "В поисках Made in Ukraine: встреча в Карпатах"
В программу "Via Carpatia" вошли кинофестиваль “Transcarpatia”, конференция "Круг Винценза: будущее Карпат", фестиваль музыки и искусства "Sounds of Carpatia" и праздник народного творчества имени Гната Хоткевича.
Форум Via Carpatia призван не только раскрыть многообразие культуры Карпат, но и собрать вместе интеллектуальных лидеров Восточной и Центральной Европы.
- Как сообщалось, на Верховинщине планируют построить музей Станислава Винценза.
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