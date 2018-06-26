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В рамках форума "Via Carpatia" проходит международная конференция "Круг Винценза: будущее Карпат". Вживую

В Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" сегодня стартует двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Официальное открытие конференции состоялось в 11 часов, во время него выступит глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

В течение конференции состоится 11 панельных дискуссий, круглые столы и мастер-классы, спикерами которых станут более 50 представителей украинского и европейского сообщества политиков, интеллектуалов, дипломатов, общественных и культурных деятелей.

В частности, в конференции примут участие министры, парламентарии, руководители региона и иностранные чиновники из Польши, Румынии, Литвы и тому подобное.

Участники конференции будут говорить, среди прочего, о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризме как факторе развития экономики Карпатского региона и инфраструктурных проектах.

Закончится конференция вручением премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.

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