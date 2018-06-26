В рамках форума "Via Carpatia" проходит международная конференция "Круг Винценза: будущее Карпат". Вживую
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Официальное открытие конференции состоялось в 11 часов, во время него выступит глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
В течение конференции состоится 11 панельных дискуссий, круглые столы и мастер-классы, спикерами которых станут более 50 представителей украинского и европейского сообщества политиков, интеллектуалов, дипломатов, общественных и культурных деятелей.
В частности, в конференции примут участие министры, парламентарии, руководители региона и иностранные чиновники из Польши, Румынии, Литвы и тому подобное.
Участники конференции будут говорить, среди прочего, о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризме как факторе развития экономики Карпатского региона и инфраструктурных проектах.
Закончится конференция вручением премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, что в 140 км от Ивано-Франковска, состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- В понедельник, 25 июня, в поселке Криворивня проходит музейный день Международного Форума "Via Carpatia".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве