Во время форума Via Carpatia установили рекорд Гиннеса
24 июня, 2018, 15:43
На форуме Via Carpatia 70 гуцульских музыкантов одновременно сыграли на дрымбе и таким образом установили рекорд Гиннеса
Это происходило на локации "Полонинское лето", передает Еспресо.TV.
Также уже разожжена традиционная гуцульская ватра и на сцене выступают художественные коллективы. Рядом угощают традиционными местными блюдами, главным из которых является банош. Работает ярмарка народных ремесел.
Организаторы мероприятия приглашают всех желающих приобщиться к празднику.
Впереди - кинопоказ.
- 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, за 140 км от Ивано-Франковска состоялось торжественное открытие Международного Форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
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