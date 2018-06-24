Во время форума Via Carpatia установили рекорд Гиннеса

24 июня, 2018, 15:43

На форуме Via Carpatia 70 гуцульских музыкантов одновременно сыграли на дрымбе и таким образом установили рекорд Гиннеса

Это происходило на локации "Полонинское лето", передает Еспресо.TV.

Также уже разожжена традиционная гуцульская ватра и на сцене выступают художественные коллективы. Рядом угощают традиционными местными блюдами, главным из которых является банош. Работает ярмарка народных ремесел.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих приобщиться к празднику.

Впереди - кинопоказ.