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Во время форума Via Carpatia установили рекорд Гиннеса

На форуме Via Carpatia 70 гуцульских музыкантов одновременно сыграли на дрымбе и таким образом установили рекорд Гиннеса

Это происходило на локации "Полонинское лето", передает Еспресо.TV.

Также уже разожжена традиционная гуцульская ватра и на сцене выступают художественные коллективы. Рядом угощают традиционными местными блюдами, главным из которых является банош. Работает ярмарка народных ремесел.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих приобщиться к празднику.

Впереди - кинопоказ.

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