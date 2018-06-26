Форум Via Carpatia: глава Львовского облсовета назвал главные проблемы горных объединенных общин

26 июня, 2018, 13:34

Отсутствие кадрового потенциала и раздутая бюджетная сеть - самые большие проблемы горных объединенных общин

Об этом заявил глава Львовского областного совета Александр Ганущин, сообщает Еспресо.TV.

По мнению Ганущина, первая базовая проблема, с которой сталкивается местное самоуправление в горах, это кадровый потенциал в отдельной общине и где его взять. Ведь молодые и перспективные карды уже уехали в райцентр или в город.

"Берем известный кейс: Славское может стать вторым Буковелем. Компания ОККО перерегистрировалась в Славском, стала классическим бюджетообразующим предприятием и столкнулась с проблемой: кадров то нет. Это же не просто в поселковом совете зарплату платить. Это за образование и благоустройство отвечать”, - заявил глава совета.

Сейчас в горных общинах не могут найти руководителя отдела образования, не могут сформировать бухгалтерию, ведь при хорошей дороге из Славского до Сколе никто не хочет ехать работать в сокровищницу.

"Когда мне говорят: “Давайте создадим общину на 2-3 горных села?”, мы говорим, что люди окажутся в минусе. Но если вы до этого не занимались ни школой, ни клубом, ни фельдшерско-акушерским пунктом, как вы можете претендовать на 4 школы и 4 клуба? Вот эти вопросы реально на поверхности. Поэтому эти процессы разукрупнения надо слегка остановить", - добавил Ганущин.

Второй проблемой глава львовской рады назвал большую, раздутую бюджетную сеть.

"Коллеги, медицину можно реорганизовать по тому же принципу. Мы не удержим и не наполним жизнью ту систему ФАПов, которая сейчас есть. Мы ее держим только потому, что доступ к этой услуге из-за плохих дорог затруднен”,- отметил глава.

По мнению Ганущина, проблема образования может решиться, если иметь транспорт и думать о содержании, а не о форме. А к вопросам охраны здоровья изменится подход, если появится амбулатории.