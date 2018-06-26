Форум Via Carpatia: глава Львовского облсовета назвал главные проблемы горных объединенных общин
Об этом заявил глава Львовского областного совета Александр Ганущин, сообщает Еспресо.TV.
По мнению Ганущина, первая базовая проблема, с которой сталкивается местное самоуправление в горах, это кадровый потенциал в отдельной общине и где его взять. Ведь молодые и перспективные карды уже уехали в райцентр или в город.
"Берем известный кейс: Славское может стать вторым Буковелем. Компания ОККО перерегистрировалась в Славском, стала классическим бюджетообразующим предприятием и столкнулась с проблемой: кадров то нет. Это же не просто в поселковом совете зарплату платить. Это за образование и благоустройство отвечать”, - заявил глава совета.
Сейчас в горных общинах не могут найти руководителя отдела образования, не могут сформировать бухгалтерию, ведь при хорошей дороге из Славского до Сколе никто не хочет ехать работать в сокровищницу.
"Когда мне говорят: “Давайте создадим общину на 2-3 горных села?”, мы говорим, что люди окажутся в минусе. Но если вы до этого не занимались ни школой, ни клубом, ни фельдшерско-акушерским пунктом, как вы можете претендовать на 4 школы и 4 клуба? Вот эти вопросы реально на поверхности. Поэтому эти процессы разукрупнения надо слегка остановить", - добавил Ганущин.
Второй проблемой глава львовской рады назвал большую, раздутую бюджетную сеть.
"Коллеги, медицину можно реорганизовать по тому же принципу. Мы не удержим и не наполним жизнью ту систему ФАПов, которая сейчас есть. Мы ее держим только потому, что доступ к этой услуге из-за плохих дорог затруднен”,- отметил глава.
По мнению Ганущина, проблема образования может решиться, если иметь транспорт и думать о содержании, а не о форме. А к вопросам охраны здоровья изменится подход, если появится амбулатории.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, что в 140 км от Ивано-Франковска состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- В понедельник, 25 июня, в поселке Криворивня проходил музейный день Международного Форума "Via Carpatia".
- 26 июня в Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" сегодня стартует двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".
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