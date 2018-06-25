Via Carpatia: как прошел музейный день фестиваля

25 июня, 2018, 18:46

В понедельник, 25 июня, в поселке Криворивня состоялся музейный день Международного Форума Via Carpatia

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На главной сцене Международного фестиваля восточной и центральной Европы вечером состоялся показ украинской ленты "Микита Кожем’яка". Также сегодня, 25 июня, народные депутаты Николай Княжицкий и Виктория Сюмар открыли музей выдающегося украинца Петра Шекерика-Доникова, где собрали его архивные документы и рукописи.

25 июня на фестивале состоялся день музеев, их в Верховине примерно 30. В течение для гости могли посетить каждый из них и воочию увидеть экспонаты.

Напомним, завтра, 26 июня, начинается масштабная дискуссия на тему "Круг Винценза: будущее Карпат", где будут обсуждать вопросы развития инфраструктуры Верховинщины.