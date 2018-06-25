Via Carpatia: как прошел музейный день фестиваля
25 июня, 2018, 18:46
В понедельник, 25 июня, в поселке Криворивня состоялся музейный день Международного Форума Via Carpatia
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На главной сцене Международного фестиваля восточной и центральной Европы вечером состоялся показ украинской ленты "Микита Кожем’яка". Также сегодня, 25 июня, народные депутаты Николай Княжицкий и Виктория Сюмар открыли музей выдающегося украинца Петра Шекерика-Доникова, где собрали его архивные документы и рукописи.
25 июня на фестивале состоялся день музеев, их в Верховине примерно 30. В течение для гости могли посетить каждый из них и воочию увидеть экспонаты.
Напомним, завтра, 26 июня, начинается масштабная дискуссия на тему "Круг Винценза: будущее Карпат", где будут обсуждать вопросы развития инфраструктуры Верховинщины.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, за 140 км от Ивано-Франковска состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- В понедельник, 25 июня, в поселке Криворивня проходит музейный день Международного Форума "Via Carpatia".
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