В Верховине открыли мемориальный музей писателя Петра Шекерика-Доникового

25 июня, 2018, 16:47

В понедельник, 25 июня, в гуцульской столице Верховине Ивано-Франковской области открыли музей, посвященный войту села Жабье (сейчас Верховина) Петру Шекерику-Доникиву, который там жил и работал в начале прошлого века

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На Гуцульщине отныне есть музей с фотографиями, архивными документами и личными вещами общественного деятеля Петра Шекерика-Доникового.

Открытие экспозиции состоялось в рамках дня музеев Международного Форума Via Carpatia.

"Нам очень приятно, что во время форума Via Carpatia, здесь открывается музей Шекерика-Доникива. Это уникальный человек, который был не только вийтом Верховины и послом польского Сейма, в то время занимался украинцами и был прекрасным писателем - написал книгу "Дед Иванчик". Здесь, в музее, вы можете увидеть, как люди своими руками восстанавливают украинское прошлое", - сказал во время открытия музея председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий.

Княжицкий также отметил, что Петр Шекерик-Доника был другом Станислава Винценза, в чью честь названа научно-экономическая конференция, которая будет проводиться 26-27 июня в рамках Первого Международного форума Восточной и Центральной Европы Via Carpatia. Книга написана на гуцульском наречии и Винценз всегда мечтал о том, чтобы она была переведена на украинский и польский литературным языком. До сих пор это так и не произошло.

"Гуцулы своими руками восстанавливают украинское прошлое. Это частный музей, и таких музеев здесь около 30 Сюда действительно приезжали люди со всей Украины. Верховинщина недаром является духовной столицей Украины. Именно поэтому мы проводим здесь Форум Via Carpatia. Сейчас впервые, но надеемся, что он станет регулярным, а Гуцульщина станет украинской туристической и духовной столицей. Она такой и есть, но об этом узнает еще больше людей ", - сказал Николай Княжицкий.

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила: "Для меня большое удивление, что здесь на Гуцульщине настолько развита музейная культура. Эта передача из прошлого в будущее этих достижений украинского народа является чрезвычайно важной".

По мнению Сюмар, такая местная особенность заслуживает государственной поддержки ведь хранит ценности, которые являются ценностями всей украинской нации.

По словам потомков Петра Шекерика-Доникива, владельцев дома, Надежды Микивничук и ее отца Ивана Макиничука, дом, в котором сегодня открылся мемориальный музей, сохранился в том виде, в котором был построен в 1933 году при жизни старосты. Дом был получен в наследство Екатериной Шекеряк-Макивничук, она подарила его своей внучке Надежде, которая и решила вместе с отцом сделать здесь музей.

Петр Шекерик-Доника - общественный деятель, этнограф, писатель, военный, служил в 24-м полку австрийской пехоты в Коломие, добился разрешения для солдат-украинцев говорить на родном языке. Он также принимал активное участие в создании, деятельности гуцульского театра в с. Красноилье под руководством Гната Хоткевича. Помогал Михаилу Коцюбинскому собирать материалы для романа "Тени забытых предков". Был лично знаком с Владимиром Гнатюком, Станиславом Винцензом и другими выдающимися личностями того времени. Писатель, который писал гуцульским диалектом, автор книги "Дед Иванчик".

В 1918-1919 годах - делегат Национального Совета ЗУНР уезда Косов. Принимал участие в праздновании Соединения ЗУНР и УНР на Софиевской площади.

Активно занимался сечевых движением, в 30-х годах был послом в польский сейм от Украинской Радикальной партии.

В 1940 году был арестован НКВД, осужден на 8 лет заключения и сослан в Сибирь, его дальнейшая судьба неизвестна.