Российский омбудсмен прибудет в Украину
Об этом говорится на сайте омбудсмена РФ.
Согласно договоренностям между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Путиным, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова 26 июня планирует посетить осужденного Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева.
Одинцов входит в состав списков, переданных друг другу Москальковой и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.
Кроме того, Москалькова намерена встретиться с моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.
Указано, что целью мониторингового визита является оценка соблюдения прав граждан, в том числе условий и порядка их содержания под стражей.
Отметим, что 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ.
А Максим Одинцов, который сейчас находится в киевском СИЗО, в 2014 году дезертировал в российскую армию. Он был задержан сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Херсонщины с Крымом. В феврале Одинцов был приговорен Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 14 годам лишения свободы.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову опять не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 21 июня Сенцова перевели в медицинскую часть из-за проблем с сердцем и почками, хотя недавно Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинец чувствует себя "вполне нормально".
- Денисова заявила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
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