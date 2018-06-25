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Российский омбудсмен прибудет в Украину

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправится в Украину

Об этом говорится на сайте омбудсмена РФ.

Согласно договоренностям между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Путиным, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова 26 июня планирует посетить осужденного Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева.

Одинцов входит в состав списков, переданных друг другу Москальковой и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

Кроме того, Москалькова намерена встретиться с моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

Указано, что целью мониторингового визита является оценка соблюдения прав граждан, в том числе условий и порядка их содержания под стражей.

Отметим, что 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ.

А Максим Одинцов, который сейчас находится в киевском СИЗО, в 2014 году дезертировал в российскую армию. Он был задержан сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Херсонщины с Крымом. В феврале Одинцов был приговорен Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 14 годам лишения свободы.

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