Денисова призвала российского омбудсмена обратиться к Путину с просьбой освободить Сенцова
20 июня, 2018, 16:39
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту Путину с просьбой освободить украинского узника Олега Сенцова
Об этом Денисова рассказала в Facebook.
"Обратилась к Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к Президенту РФ", - говорится в сообщении.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили до Сенцова.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцова якобы за нарушение договоренностей.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
- 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
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