Денисова призвала российского омбудсмена обратиться к Путину с просьбой освободить Сенцова

20 июня, 2018, 16:39

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту Путину с просьбой освободить украинского узника Олега Сенцова

Об этом Денисова рассказала в Facebook.

"Обратилась к Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к Президенту РФ", - говорится в сообщении.