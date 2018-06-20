 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Денисова призвала российского омбудсмена обратиться к Путину с просьбой освободить Сенцова


фото: rada.gov
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту Путину с просьбой освободить украинского узника Олега Сенцова

Об этом Денисова рассказала в Facebook.

"Обратилась к Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к Президенту РФ", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать