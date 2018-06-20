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Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных


фото: radiosvoboda
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала руководителя региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магне Барту посетить заключенных в России по политическим мотивам украинцев

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Направила к ним официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова. Я попросила его совершить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что пыталась лично встретиться с Магне Барту, однако ей отказали, заявив, что у руководителя делегации МККК "очень плотный график".

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