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В России объяснили, почему омбудсмена не пустили к Сенцову. Переговоры в тупике

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что переговоры относительно ее визитов к украинским политзаключенным на территории России зашли в тупик

Об этом говорится на ее официальном сайте.

Она напомнила, что сегодня руководство колонии не пустило ее к украинскому режиссеру Олегу Сенцову и отказалось объяснять причины этого и рассказывать о состоянии здоровья политзаключенного.

По словам Денисовой, учитывая такие действия со стороны российской стороны, переговоры о мониторинговых визитах на территории России зашли в тупик.

"В списках визитов, которые мы предварительно согласовали с Омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, есть граждане и Украины, и РФ. Я предложила Татьяне Москальковой осуществить визиты ко всем гражданам РФ, которые находятся в местах лишения свободы на территории Украины. Чтобы нам зато предоставили возможность посетить всех граждан Украины, находящихся на территории РФ и аннексированного Крыма", - пояснила Денисова.

Она добавила, что Москалькова тогда предложила осуществить первый визит в Омск 16 июня, где удерживают Дмитрия Штыбликова.

Согласно Консульской конвенции, украинская сторона и так имеет право посетить Штыбликова, потому что он гражданин Украины.

"Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому" - подытожила Людмила Денисова.

Тем временем Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы за нарушение договоренностей.

"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова с Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она - здесь. Нарушая нашу договоренность, Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - подчеркнула Москалькова.

Сегодня Денисова прибыла в город Салехард, откуда уехала в места содержания Сенцова. Впрочем, впоследствии стало известно, что руководство российской колонии не пустило ее к Сенцову.

Отметим, вчера в России Денисова провела встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда они договорились посетить 34 заключенных с обеих сторон. Тогда Денисова также отметила, что вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенного.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
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