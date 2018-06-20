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Денисова передала Сенцову письмо от президента


фото: Facebook
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова передала адвокату незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова письмо от президента Порошенко

Об этом сообщила омбудсмен в Facebook.

"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась.... к сожалению”, - рассказала Денисова.

Адвокат рассказал, что он был у Олега две недели назад. На то время украинский режиссер держался хорошо: пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления на то время не было.

"Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет. Мы договорились, что завтра, сразу после встречи с Олегом, он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", - добавила украинский омбудсмен.

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