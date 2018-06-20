Денисова передала Сенцову письмо от президента
Об этом сообщила омбудсмен в Facebook.
"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась.... к сожалению”, - рассказала Денисова.
Адвокат рассказал, что он был у Олега две недели назад. На то время украинский режиссер держался хорошо: пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления на то время не было.
"Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет. Мы договорились, что завтра, сразу после встречи с Олегом, он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", - добавила украинский омбудсмен.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцова якобы за нарушение договоренностей.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
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