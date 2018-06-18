Денисова обсудила с российским омбудсменом первую встречу с заключенными

18 июня, 2018, 20:05

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российским омбудсменом, чтобы обсудить возможность синхронности первых посещений

Об этом сообщает Людмила Денисова в Facebook.

18 июня Денисова встретилась с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой.

"Обсудили возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время", - отметила украинский омбудмен.

Сообщается, что во время встреч Уполномоченные проверят условия содержания заключенных, а также убедятся в той информации, которую давали друг другу в письмах.

"Даты визитов еще обсуждаем", - добавила Денисова.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Вместе с Сенцовым стали отказываться от пищи еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.