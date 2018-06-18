Денисова обсудила с российским омбудсменом первую встречу с заключенными
Об этом сообщает Людмила Денисова в Facebook.
18 июня Денисова встретилась с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой.
"Обсудили возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время", - отметила украинский омбудмен.
Сообщается, что во время встреч Уполномоченные проверят условия содержания заключенных, а также убедятся в той информации, которую давали друг другу в письмах.
"Даты визитов еще обсуждаем", - добавила Денисова.
Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Вместе с Сенцовым стали отказываться от пищи еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили в Сенцову.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
- 18 июня Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, содержащимся в Лефортово.
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