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Денисова обсудила с российским омбудсменом первую встречу с заключенными


фото: Facebook
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российским омбудсменом, чтобы обсудить возможность синхронности первых посещений

Об этом сообщает Людмила Денисова в Facebook.

18 июня Денисова встретилась с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой.

"Обсудили возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время", - отметила украинский омбудмен.

Сообщается, что во время встреч Уполномоченные проверят условия содержания заключенных, а также убедятся в той информации, которую давали друг другу в письмах.

"Даты визитов еще обсуждаем", - добавила Денисова.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Вместе с Сенцовым стали отказываться от пищи еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.

  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили в Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, содержащимся в Лефортово.
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