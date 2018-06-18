Украинского омбудсмена не пустили к Сущенко и другим политзаключенным
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Только что получила информацию, что Людмиле не дали свидание в Лефортово, где содержатся Г. Сущенко и другие украинцы", - подчеркнула она.
Запрос Денисовой на посещение и соответствующие документы отправили на рассмотрение в федеральное управление исполнения наказаний, хотя этот вопрос должен рассмотреть и решить начальник тюрьмы.
Более того, у Денисовой было решение суда на свидание с Сущенко, поэтому она с 9 утра была в Лефортово. А в 15-м часу ей отказали в доступе, а документы переслали опять в суд и в Федеральное управление исполнения наказаний.
"Итак, несмотря на договоренности на высшем уровне, Денисову, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустили ни к одному украинцу: ни к А. Сенцову, ни к Н. Карпюку, ни к Г. Сущенко. Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним, скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологическом давлении на них", - пояснила Геращенко.
Она добавила, что сегодня должна состояться встреча Денисовой с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Эту информацию подтверждает сама Уполномоченная на странице в Facebook. По ее словам, примерно в 14 часов 18 июня к ним вышел заместитель руководителя СИЗО и сообщил, что документы возвращены в Московский городской суд.
"На мой вопрос: "Это отказ?", прозвучал ответ: "Езжайте в суд, там все знают". Письменный ответ тоже не предоставили", - говорится в сообщении.
- Напомним, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова 15 июня прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова.
- Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве