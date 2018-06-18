Украинского омбудсмена не пустили к Сущенко и другим политзаключенным

18 июня, 2018, 15:31

Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Только что получила информацию, что Людмиле не дали свидание в Лефортово, где содержатся Г. Сущенко и другие украинцы", - подчеркнула она.

Запрос Денисовой на посещение и соответствующие документы отправили на рассмотрение в федеральное управление исполнения наказаний, хотя этот вопрос должен рассмотреть и решить начальник тюрьмы.

Более того, у Денисовой было решение суда на свидание с Сущенко, поэтому она с 9 утра была в Лефортово. А в 15-м часу ей отказали в доступе, а документы переслали опять в суд и в Федеральное управление исполнения наказаний.

"Итак, несмотря на договоренности на высшем уровне, Денисову, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустили ни к одному украинцу: ни к А. Сенцову, ни к Н. Карпюку, ни к Г. Сущенко. Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним, скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологическом давлении на них", - пояснила Геращенко.

Она добавила, что сегодня должна состояться встреча Денисовой с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Эту информацию подтверждает сама Уполномоченная на странице в Facebook. По ее словам, примерно в 14 часов 18 июня к ним вышел заместитель руководителя СИЗО и сообщил, что документы возвращены в Московский городской суд.

"На мой вопрос: "Это отказ?", прозвучал ответ: "Езжайте в суд, там все знают". Письменный ответ тоже не предоставили", - говорится в сообщении.